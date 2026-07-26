Топ-3 напитков, повышающих риск гипертонии, назвала эндокринолог Павлова

Эндокринолог Зухра Павлова в авторском канале сообщила, что более двух банок сладких напитков в день в детстве повышают риск гипертонии во взрослом возрасте на 52 процента. И потому стоит пересмотреть рацион, чтобы избежать проблем с сосудами.
Как рассказала специалист, риск рос с каждой дополнительной порцией. По данным исследования, для газировки он увеличивался на 23 процента, для соков объемом более 360 мл в день — на 35 процентов, а для спортивных напитков — на 36 процентов. Апельсиновый сок добавлял 20 процентов к риску, хотя люди часто путают его с нектарами.
Жидкий сахар усваивается быстро и не дает чувства насыщения, поэтому ребенок не воспринимает сок как десерт. Скачки глюкозы и инсулина влияют на обмен веществ, массу тела и сосуды. Привычка к сладкому вкусу формируется рано и сохраняется на годы, создавая факторы риска.
Врач рекомендует: замена одной порции сладкого напитка в день на фрукты снижает риск гипертонии на 19−22 процента. Замена газировки на воду уменьшает риск на 13 процентов. По словам специалиста, для здоровья сосудов безопаснее выбирать воду, несладкий чай или компот без сахара.
Ранее были названы эндокринные заболевания, опасные для жизни.