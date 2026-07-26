Топ-3 напитков, повышающих риск гипертонии, назвала эндокринолог Павлова

Как рассказала специалист, риск рос с каждой дополнительной порцией. По данным исследования, для газировки он увеличивался на 23 процента, для соков объемом более 360 мл в день — на 35 процентов, а для спортивных напитков — на 36 процентов. Апельсиновый сок добавлял 20 процентов к риску, хотя люди часто путают его с нектарами.