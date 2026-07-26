Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться со службы

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась жительница Вологодской области. Ее мужу была присвоена вторая группа инвалидности после тяжелого ранения в зоне СВО. Однако возникли сложности с оформлением документов, и мужчина, нуждающийся в постоянном наблюдении врачей, вновь был направлен в воинскую часть.