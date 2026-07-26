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Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться со службы

Лантратова помогла участнику СВО с инвалидностью уволиться с военной службы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла участнику СВО со второй группой инвалидности уволиться с военной службы.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась жительница Вологодской области. Ее мужу была присвоена вторая группа инвалидности после тяжелого ранения в зоне СВО. Однако возникли сложности с оформлением документов, и мужчина, нуждающийся в постоянном наблюдении врачей, вновь был направлен в воинскую часть.

«Совместно с уполномоченным по правам человека в Вологодской области Владимиром Матвеевым мы оперативно направили запрос в военную прокуратуру. Помощь оказана. Права нашего защитника восстановлены — мужчина официально уволен с военной службы по состоянию здоровья», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Она отметила, что сейчас военнослужащий находится в госпитале и готовится к протезированию. В сообщении Лантратова также поблагодарила органы военной прокуратуры за оперативное решение вопроса.