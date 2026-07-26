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В Ростове после шторма на маршрут вышел только один трамвай

В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.

На маршрут № 2 вышли две машины. Они двигаются на автономном ходу.

Трамвайные маршруты не обслуживаются.