В Ростове после шторма на маршрут вышел только один трамвай

В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.
На маршрут № 2 вышли две машины. Они двигаются на автономном ходу.
Трамвайные маршруты не обслуживаются.
В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.
В Ростове-на-Дону после обрушившегося шторма на маршрут вышел только один трамвай. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.
На маршрут № 2 вышли две машины. Они двигаются на автономном ходу.
Трамвайные маршруты не обслуживаются.