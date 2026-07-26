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В Красноярске вход в «Роев ручей» перенесут ближе к остановке

Новая входная группа должна сделать подъём к зоопарку удобнее для семей с детьми.

В Красноярске рассматривают возможность переноса главного входа в парк флоры и фауны «Роев ручей» вниз, почти к остановке общественного транспорта. Проект новой входной группы сейчас проходит экспертизу.

На сложный подъём к зоопарку ранее жаловались горожане. Особенно трудно добираться до входа посетителям с колясками и маленькими детьми. Обустроить на существующем участке пандус технически невозможно. В самом парке появились новые площадки и вольеры. Сейчас специалисты обновляют бассейн для белых медведей. Рядом с ним планируют оборудовать дополнительную смотровую площадку. Также продолжается благоустройство территории аттракционов.

В «Роевом ручье» содержится более девяти тысяч животных со всего мира. Около 350 из них занесены в Красную книгу. Среди обитателей парка есть и манулы, в том числе ставший популярным у посетителей манул Борис.