На Дону задержали ранее судимого мужчину с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Местный участковый вместе с оперативниками наркоконтроля задержал 28-летнего жителя города. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Его заподозрили в незаконном потреблении запрещенных веществ. Во время личного досмотра в карманах одежды подозреваемого нашли сверток с порошком. Полицейские установили, что мужчина хранил находку для личного пользования. В отношении него возбудили уголовное дело по части один статьи 228 УК РФ.