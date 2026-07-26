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На Дону задержали ранее судимого мужчину с запрещенными веществами

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

На Дону задержали ранее судимого мужчину с запрещенными веществами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Местный участковый вместе с оперативниками наркоконтроля задержал 28-летнего жителя города. Ранее мужчина уже был судим за кражу. Его заподозрили в незаконном потреблении запрещенных веществ. Во время личного досмотра в карманах одежды подозреваемого нашли сверток с порошком. Полицейские установили, что мужчина хранил находку для личного пользования. В отношении него возбудили уголовное дело по части один статьи 228 УК РФ.