В новом сквере у СКК Блинова прошла первая массовая тренировка

В воскресенье, 26 июля, омичи провели первую массовую тренировку в новом сквере «Сердце Омска» возле СКК имени Виктора Блинова. Участники спортивного сообщества AVGSPORTCLUB занимались воркаутом на свежем воздухе.
Как сообщили организаторы, площадку также уже начали использовать для игры в пляжный волейбол. В сквере доступны настольный теннис, детская площадка, магазин атрибутики, прогулочные дорожки и кинотеатр под открытым небом.
Работы на территории ещё продолжаются. В ближайшее время здесь планируют открыть площадки и павильоны для падела, стритбола, стритлифтинга, йоги и танцев. В общественном пространстве также появятся кафе, зоны отдыха и раздевалки.
Центральным объектом сквера стал амфитеатр с открытой сценой и большим экраном. Его собираются использовать для концертов, городских мероприятий, спортивных трансляций и кинопоказов. Напротив спорткомплекса обустроили детскую зону и площадки для спокойного отдыха.
«Сердце Омска» создают как всесезонное пространство. Зимой на территории уже работал каток, а летом его место занимает площадка для пляжного волейбола. Ранее Om1 Омск показывал, как будет выглядеть сквер после завершения благоустройства.
Новое общественное пространство появилось на месте территории, которая долгое время оставалась частично заброшенной. Проект реализуют после масштабной реконструкции СКК имени Блинова при участии правительства Омской области, хоккейного клуба «Авангард», Сбера, «Газпром нефти» и других партнёров.
Полностью открыть сквер планируют ко Дню физкультурника. Предварительно открытие намечено на 9 августа. Как сообщалось ранее, одним из первых крупных мероприятий на новой площадке может стать презентация состава хоккейного клуба «Авангард».