Врачи сохранили нижегородке голос при удалении опухоли размером с грейпфрут

Врачи нижегородского медицинского центра успешно удалили щитовидную железу объемом более 300 см³, не повредив при этом гортанные нервы, сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Пациентка не замечала огромный зоб. К эндокринному хирургу она пришла с жалобами на лёгкую слабость, одышку и учащённое сердцебиение при стрессе. Всё это она списывала на обычную усталость.
Однако результаты биопсии и КТ шокировали врачей: щитовидная железа у женщины, переродившись в сплошные опухоли, разрослась до гигантских 300 см³ (при норме в 18 см³). Она уже начала сдавливать трахею, а также провоцировать сильный гормональный всплеск.
Чтобы удалить изменённую железу, врачи применили органосохраняющую методику. Эндокринный хирург Андрей Меньков пояснил, что технология нейромониторинга помогла не задеть гортанные нервы и сохранить женщине голос.
«Также спасены околощитовидные железы — они отвечают за уровень кальция в организме», — уточнил врач.
По его словам, малоинвазивный доступ, рассасывающиеся нити, а также хирургический клей обеспечили эстетический результат без грубых швов. Пациентку выписали уже на следующий день после операции.
Врачи напомнили, что вовремя обнаружить проблемы с щитовидной железой может помочь минимальный чек-ап: УЗИ и анализ крови на ТТГ.