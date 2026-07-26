Врачи сохранили нижегородке голос при удалении опухоли размером с грейпфрут

Однако результаты биопсии и КТ шокировали врачей: щитовидная железа у женщины, переродившись в сплошные опухоли, разрослась до гигантских 300 см³ (при норме в 18 см³). Она уже начала сдавливать трахею, а также провоцировать сильный гормональный всплеск.