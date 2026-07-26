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Врачи сохранили нижегородке голос при удалении опухоли размером с грейпфрут

Эта опухоль уже начала сдавливать трахею, а также провоцировать сильный гормональный всплеск.

Врачи нижегородского медицинского центра успешно удалили щитовидную железу объемом более 300 см³, не повредив при этом гортанные нервы, сообщил главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Пациентка не замечала огромный зоб. К эндокринному хирургу она пришла с жалобами на лёгкую слабость, одышку и учащённое сердцебиение при стрессе. Всё это она списывала на обычную усталость.

Однако результаты биопсии и КТ шокировали врачей: щитовидная железа у женщины, переродившись в сплошные опухоли, разрослась до гигантских 300 см³ (при норме в 18 см³). Она уже начала сдавливать трахею, а также провоцировать сильный гормональный всплеск.

Чтобы удалить изменённую железу, врачи применили органосохраняющую методику. Эндокринный хирург Андрей Меньков пояснил, что технология нейромониторинга помогла не задеть гортанные нервы и сохранить женщине голос.

«Также спасены околощитовидные железы — они отвечают за уровень кальция в организме», — уточнил врач.

По его словам, малоинвазивный доступ, рассасывающиеся нити, а также хирургический клей обеспечили эстетический результат без грубых швов. Пациентку выписали уже на следующий день после операции.

Врачи напомнили, что вовремя обнаружить проблемы с щитовидной железой может помочь минимальный чек-ап: УЗИ и анализ крови на ТТГ.