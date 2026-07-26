Новосибирцы почтили память князя Владимира в День Крещения Руси

В Новосибирской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира. В них приняли участие сотни новосибирцев. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Праздничное богослужение в Троице-Владимирском соборе и Троицком сквере возглавил Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. Он поздравил прихожан и гостей с праздником и напомнил о важности исторического выбора князя Владимира в пользу христианства.
«Крещение Руси — это важное событие в истории нашего Отечества. Мы чтим и благодарим великого князя Владимира за его решение выбрать православную веру для своего народа. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья, семейного благополучия, Божьей благодати», — обратился к собравшимся заместитель губернатора Евгений Прохоренко, зачитавший приветствие от имени главы региона Андрея Травникова.
Он также выразил благодарность Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви за проведение патриотических и социальных мероприятий в регионе и адресовал особые слова землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, пожелав им живыми и здоровыми вернуться домой.
Вместе с сотнями новосибирцев в мероприятиях приняли участие депутат Госдумы Виктор Игнатов, иерархи РПЦ из разных регионов России, представители регионального правительства, мэрии и общественных организаций. В Троицком сквере почтили память князя Владимира, организовали культурную программу и выставки народного творчества.