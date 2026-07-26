Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы почтили память князя Владимира в День Крещения Руси

Сотни верующих собрались на праздничное богослужение в Троице-Владимирском соборе и Троицком сквере.

Источник: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Крещения Руси и памяти святого равноапостольного князя Владимира. В них приняли участие сотни новосибирцев. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Праздничное богослужение в Троице-Владимирском соборе и Троицком сквере возглавил Митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей. Он поздравил прихожан и гостей с праздником и напомнил о важности исторического выбора князя Владимира в пользу христианства.

«Крещение Руси — это важное событие в истории нашего Отечества. Мы чтим и благодарим великого князя Владимира за его решение выбрать православную веру для своего народа. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, счастья, семейного благополучия, Божьей благодати», — обратился к собравшимся заместитель губернатора Евгений Прохоренко, зачитавший приветствие от имени главы региона Андрея Травникова.

Он также выразил благодарность Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви за проведение патриотических и социальных мероприятий в регионе и адресовал особые слова землякам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, пожелав им живыми и здоровыми вернуться домой.

Вместе с сотнями новосибирцев в мероприятиях приняли участие депутат Госдумы Виктор Игнатов, иерархи РПЦ из разных регионов России, представители регионального правительства, мэрии и общественных организаций. В Троицком сквере почтили память князя Владимира, организовали культурную программу и выставки народного творчества.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше