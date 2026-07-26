В Загородном парке появились новые настилы и зоны для отдыха

Конструкцию разместили прямо у лестницы, спускаешься по ступенькам и сразу оказываешься на аккуратной деревянной дорожке. А это ещё не всё, лесники уже готовят новую партию, и на следующей неделе планируется расширить зону настила, чтобы прогулки к пляжу стали ещё комфортнее.