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Пермяки пережили тропическую ночь

Минимальная температура воздуха составила +21.6 градуса.

Источник: Комсомольская правда

Доктор географических наук, народный синоптик Андрей Шихов сообщил в своем Telegram-канале, что в ночь на 26 июля в Перми была зафиксирована «тропическая ночь» — минимальная температура воздуха составила +21.6 градуса.

— Днем есть вероятность (около 50%) установления суточного рекорда тепла, который составляет +32.6 градуса (установлен в 1971 году). При этом ощущаемая температура может быть, как и вчера, до +37 из-за высокой влажности, — говорит народный синоптик.

Пик же жары, напомним, должен наступить завтра, 27 июля. Температура воздуха может подняться до +36 градусов.