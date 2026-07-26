Канские госавтоинспекторы помогли водителю, у которого кончился бензин на трассе

Во время ночного дежурства сотрудники дорожно-постовой службы канской ГАИ на 1040-м километре трассы Р-255 «Сибирь» заметили стоящий на обочине автомобиль с выключенными фарами. Инспекторы остановились, чтобы узнать, что произошло. Оказалось, что у ехавшего из Красноярска в Канск пенсионера кончился бензин. Мужчина не рассчитал количество топлива и ему несколько километров не хватило до ближайшей заправки. А затем разрядился и аккумулятор. Сотрудники ДПС отбуксировали машину до ближайшей заправки и помогли пенсионеру завести автомобиль. Напомним, в Красноярском крае у нетрезвых водителей конфисковали 219 автомобилей.