В Перми за полгода расселили 23 аварийных многоквартирных дома

Жители 23 домов, признанных в Перми аварийными, получили новое жилье или денежную компенсацию. Такая работа за первые 6 месяцев этого года в столице Пермского края была проведена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда в этом году составил 12,8 тыс. кв. метров. Участие в муниципальных и региональных программах по переселению граждан приняли 799 жителей Перми.
Напоминаем, что граждане могут получить консультацию по вопросам расселения, а также более подробно узнать о порядке получения или возмещения жилого помещения в городском управлении жилищных отношений на улице Максима Горького, 18. Консультации предоставляются по телефонам: 207−50−06, 207−50−19, 207−50−59.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.