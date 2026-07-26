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Космонавты Роскосмоса и астронавт NASA приземлились под Жезказганом

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно завершил космическую миссию. 26 июля в 15:27 по Астане спускаемый аппарат совершил штатную посадку в районе Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Источник: скриншот видео

На Землю вернулись космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.

Утром корабль штатно отстыковался от модуля «Рассвет» Международной космической станции, после чего выполнил сход с орбиты и спуск. Все этапы возвращения прошли в соответствии с программой полета.

Экипаж находился на борту МКС с ноября прошлого года, где космонавты и астронавт выполняли научные исследования, проводили эксперименты и обеспечивали работу станции. После приземления их встретили специалисты поисково-спасательной службы, которые заранее развернули силы в районе посадки.

Сразу после приземления космонавтов встретил специальный поисково-спасательный отряд Роскосмоса.

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