В Волгограде на суше и на воде отметили День ВМФ

В Волгограде, как и во многих городах страны, 26 июля проходят мероприятия по случаю Дня ВМФ. В центре большое скопление людей в тельняшках и с флагами. На нижней террасе набережной у бронекатеров «БК-13» и «БК-31» прошел памятный митинг — ветераны ВМФ, общественники, представители власти возложили цветы в память о моряках волжской военной флотилии. Минутой молчания почтили память речников и у плавучего знака на Волге.