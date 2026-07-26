Калининград вошел в топ-10 популярных направлений для поездок в июле

По данным аналитиков, лидером по числу бронирований стал Санкт-Петербург. В тройку также вошли Москва и Казань. Кроме того, высоким спросом у туристов пользуются Сочи, Геленджик, Минск, Нижний Новгород, Калининград, Краснодар, Екатеринбург и Владивосток.