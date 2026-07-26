Кузбасские врачи прошли спецкурс по ультразвуковой диагностике

Врачи — анестезиологи-реаниматологи Кемеровской городской клинической больницы № 11 прошли специализированный курс «Ультразвуковая навигация в диагностике неотложных состояний и инвазивных манипуляциях». Повышение квалификации медиков отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики минздрава Кузбасса.
В ходе обучения врачи приобрели новые и улучшили имеющиеся знания по проведению ультразвуковой навигации в диагностике неотложных состояний. Специалисты изучили возможности УЗИ, принципы построения изображения, распознавание опасных состояний. Также курс включал практическую часть для отработки навыков. Внедрение полученных знаний в клиническую практику отделения позволит анестезиологам-реаниматологам еще быстрее и точнее диагностировать неотложные состояния у пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.