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Кузбасские врачи прошли спецкурс по ультразвуковой диагностике

Новые знания и навыки помогут еще быстрее и точнее диагностировать неотложные состояния у пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Врачи — анестезиологи-реаниматологи Кемеровской городской клинической больницы № 11 прошли специализированный курс «Ультразвуковая навигация в диагностике неотложных состояний и инвазивных манипуляциях». Повышение квалификации медиков отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики минздрава Кузбасса.

В ходе обучения врачи приобрели новые и улучшили имеющиеся знания по проведению ультразвуковой навигации в диагностике неотложных состояний. Специалисты изучили возможности УЗИ, принципы построения изображения, распознавание опасных состояний. Также курс включал практическую часть для отработки навыков. Внедрение полученных знаний в клиническую практику отделения позволит анестезиологам-реаниматологам еще быстрее и точнее диагностировать неотложные состояния у пациентов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.