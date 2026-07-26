Лариса Долина заявила, что друзья подарили ей новую квартиру

После затяжного спора из-за квартиры в Хамовниках Лариса Долина получила новое жильё в подарок от друзей. Об этом, ссылаясь на заявление народной артистки, пишет URA.RU в воскресенье, 26 июля.
«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я её купила. Мне её друзья купили», — призналась Долина. По словам певицы, жильё с современным интерьером помогло ей пережить прежние проблемы.
В 2024 году Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать элитную квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже артистка оспорила сделку. Разбирательства затянулись и в итоге дошли до Верховного суда, вызвав широкий общественный резонанс. История получила название «схема Долиной»: эксперты заговорили о новых рисках для рынка недвижимости, а правоохранители — о появлении аферистов, вдохновлённых этим кейсом.
Лариса Долина подала иск к четырём фигурантам дела о мошенничестве, из-за которого лишилась квартиры в Хамовниках.