Настоятель Фролищенского монастыря погиб в ДТП под Нижним Новгородом

По имеющейся информации, смертельная авария произошла 25 июля на 16-м километре автодороги, ведущей от федеральной трассы М-7 к поселку Фролищи. Обстоятельства ДТП пока не раскрываются. Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям с места происшествия, автомобиль Lada Niva, которым управлял иеромонах Тихон, съехал с дороги и, предположительно, врезался в дерево.