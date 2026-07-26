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Настоятель Фролищенского монастыря погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Авария произошла на дороге в Володарском округе Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын) погиб в дорожно-транспортном происшествии в Володарском округе Нижегородской области. О трагедии сообщили в официальном сообществе Флорищевой пустыни во «ВКонтакте».

По имеющейся информации, смертельная авария произошла 25 июля на 16-м километре автодороги, ведущей от федеральной трассы М-7 к поселку Фролищи. Обстоятельства ДТП пока не раскрываются. Судя по опубликованным в социальных сетях фотографиям с места происшествия, автомобиль Lada Niva, которым управлял иеромонах Тихон, съехал с дороги и, предположительно, врезался в дерево.

В монастыре выразили глубокие соболезнования братии, родным и близким погибшего. В сообщении отмечается, что всего несколько дней назад священнослужитель отметил свой день рождения.