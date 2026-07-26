Бюст адмиралу Нахимову открыли в Петербурге в День ВМФ

— Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя. Для нас очень значимо, что сегодня эта связь поколений чувствуется особо, — отметил губернатор Александр Беглов.