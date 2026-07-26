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Бюст адмиралу Нахимову открыли в Петербурге в День ВМФ

Также заложили «Капсулу времени». Это послание потомкам вскроют в 2045 году — к 100-летию Победы.

Источник: Комсомольская правда

В День Военно-Морского Флота в сквере Главного Адмиралтейства в Петербурге торжественно открыли бюст выдающемуся русскому флотоводцу адмиралу Павлу Нахимову. В церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев, офицеры, ветераны флота и юнармейцы.

— Мы открыли бюст Павла Нахимова. Он здесь учился, начинал служить, а потом страна узнала его как великого флотоводца, защитника Севастополя. Для нас очень значимо, что сегодня эта связь поколений чувствуется особо, — отметил губернатор Александр Беглов.

После открытия памятника в Главном сквере Адмиралтейства состоялась церемония закладки «Капсулы памяти» с посланием потомкам под названием «Связь поколений 1945−2045». Капсулу заложил ветеран Военно-Морского Флота, контр-адмирал Кирилл Тулин, а закладную доску закрепили Александр Беглов, Александр Моисеев и представительница Юнармии.

— Мы заложили капсулу с посланием наших дорогих ветеранов — посланием победителей. В 2045 году наши потомки вскроют ее и прочитают обращение служить достойно Отечеству, защищать его, быть настоящими гражданами и воинами нашей страны, — сказал Александр Беглов.

Капсулу планируют вскрыть в День Военно-Морского Флота в 2045 году — в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нее вошли обращения ветеранов войны, ветеранов ВМФ и юнармейцев.

Завершились праздничные мероприятия у стен Адмиралтейства церемонией вручения государственных наград военнослужащим Военно-Морского Флота.

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