Новосибирский следователь вошёл в тройку лучших в России

Он вошёл в тройку победителей среди руководителей районных следственных отделов. Примечательно, что на своей должности Курских работает всего первый год, хотя в профессии он уже почти 20 лет. Карьеру он начинал в Кузбассе, а в Новосибирске трудится с 2012 года.