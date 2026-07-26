Новосибирский следователь вошёл в тройку лучших в России

В День сотрудника органов следствия в Новосибирске назвали лучших работников. Одним из призёров всероссийского ведомственного конкурса стал руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Андрей Курских. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».
Он вошёл в тройку победителей среди руководителей районных следственных отделов. Примечательно, что на своей должности Курских работает всего первый год, хотя в профессии он уже почти 20 лет. Карьеру он начинал в Кузбассе, а в Новосибирске трудится с 2012 года.
За прошлый год его подчинённые раскрыли более 120 преступлений. Среди самых громких — похищение несовершеннолетнего, которое раскрыли за сутки, и предотвращение убийства, когда женщина, уже трижды сидевшая за убийства, выйдя на свободу, убила знакомую и планировала расправиться с собственной дочерью. Следователи Октябрьского отдела вмешались вовремя.
В отделе работают молодые специалисты, но все они, по словам Курских, горят желанием раскрывать преступления, а девиз отдела — «нерешаемых задач не бывает».
Он также отметил, что число дистанционных преступлений растёт, и к ним всё чаще привлекают несовершеннолетних, что требует особого подхода.
Коллектив работает как единый механизм: руководитель не требует отчётов о процессе, а ждёт только результат, и если возникают сложности, их решают сообща. Андрей Курских подчеркнул, что главное в их работе — результат, и они всегда на него нацелены.