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В Екатеринбурге парк Маяковского заполонили домашние животные

В уральской столице проводят фестиваль собак и кошек.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 26 июля в парке Маяковского проходит фестиваль домашних животных. Аллеи заполонили уральцы со своими любимцами.

Организаторы сообщают, что на мероприятие были зарегистрированы 3500 участников. Ожидается, что в течение дня число посетителей вырастет до 25 тысяч человек.

На фестивале работает зона, в которой можно бесплатно проверить здоровье питомца. Еще здесь устраивают показательные выступления.

Для хозяев проводят познавательные лекции об уходе за животными Кроме того, здесь есть зона приюта. В ней уральцы смогут познакомиться с потенциальными хозяевами, которые подарят им новый дом.