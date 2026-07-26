Для донских предпринимателей расширен перечень мер господдержки

Центры «Мой бизнес» в Ростовской области предлагают предпринимателям 37 комплексов бесплатных услуг по маркетинговому продвижению, сертификации продукции и цифровизации бизнес-процессов. Поддержка предоставляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Новшество 2026 года — адресная поддержка предпринимателей, работающих в сфере перевозок. С 1 сентября переход на электронные транспортные накладные становится обязательным, и теперь центр «Мой бизнес» предоставляет бесплатный доступ к специальному сервису с лицензией на тысячу документов и консультационной поддержкой.
Наиболее востребованной является помощь с полиграфическими услугами. Например, ветеран СВО Максим Лопатко из Таганрога получил тысячу листовок и тысячу визиток для продвижения услуг по укладке бесшовных резиновых покрытий.
«Потенциальные заказчики видят яркую картинку, есть QR-код на информацию о наших услугах в соцсетях. Такая реклама работает, уже проверено», — говорит предприниматель. Он зарегистрировал ИП несколько месяцев назад, а центры «Мой бизнес» помогли оформить соцконтракт на 350 тысяч рублей для покупки оборудования. Отметим, что всего в 2026 году бесплатные комплексы услуг получат 8590 донских предпринимателей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.