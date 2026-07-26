Для донских предпринимателей расширен перечень мер господдержки

«Потенциальные заказчики видят яркую картинку, есть QR-код на информацию о наших услугах в соцсетях. Такая реклама работает, уже проверено», — говорит предприниматель. Он зарегистрировал ИП несколько месяцев назад, а центры «Мой бизнес» помогли оформить соцконтракт на 350 тысяч рублей для покупки оборудования. Отметим, что всего в 2026 году бесплатные комплексы услуг получат 8590 донских предпринимателей.