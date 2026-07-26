Космонавт из Иркутска Сергей Микаев вернулся домой после 8 месяцев на орбите

Экипаж корабля «Союз МС-28» завершил подготовку к возвращению на Землю — люки между бытовым отсеком и МКС закрыты. На станции остались только те, кто продолжит вахту, а домой отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, иркутянин Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. Они жили и работали на орбите с ноября прошлого года — почти восемь месяцев.
Расстыковка с модулем «Рассвет» прошла в 10:03 по московскому времени. Перед посадкой экипаж активно готовился к возвращению в привычные земные условия, особенно к воздействию гравитации. Чтобы организм легче перенес переход, космонавты используют профилактический вакуумный костюм «Чибис М».
«Регулярное использование костюма перед посадкой учит организм заново распределять кровь в вертикальном положении, снижая риск головокружений и обмороков после приземления», — рассказали в «Роскосмосе».
Костюм создает отрицательное давление на нижнюю часть тела, заставляя кровь оттекать так же, как под действием земного притяжения. Это помогает сердечно-сосудистой системе адаптироваться к возвращению.
В 13:27 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в районе города Жезказган.
«Самочувствие хорошее. Думал будет хуже, ожидал другие ощущения, но все обошлось. Все чувствую прекрасно. Единственное, что еще пока не привык к гравитации. Все службы отработали на отлично. И всем привет передаю, всем спасибо за работу», — рассказал Сергей Микаев сразу после возвращения на Землю.