Космонавт из Иркутска Сергей Микаев вернулся домой после 8 месяцев на орбите

«Самочувствие хорошее. Думал будет хуже, ожидал другие ощущения, но все обошлось. Все чувствую прекрасно. Единственное, что еще пока не привык к гравитации. Все службы отработали на отлично. И всем привет передаю, всем спасибо за работу», — рассказал Сергей Микаев сразу после возвращения на Землю.