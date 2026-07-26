В Лаишевском районе Татарстана расширили инфраструктуру турбазы «Бережок»

Обустройство объектов туристической инфраструктуры ведется в Лаишевском районе Татарстана по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Так, комфортнее для гостей стала база отдыха «Бережок» Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, сообщили в государственном комитете республики по туризму.
Благодаря субсидии база отдыха, расположенная на берегу Волги, установила на своей территории 21 комфортабельный домик с удобствами, что позволит комплексу принимать еще больше посетителей. Один из номеров полностью оборудован для гостей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, что инфраструктура «Бережка» включает все необходимое для полноценного отдыха: баню, кафе, продуктовый магазин, банкетный зал и шатровые зоны. Для комфортного пляжного отдыха оборудована зона с мелким песком и шезлонгами, а для активных гостей работают прокат катеров и водные аттракционы «банан» и «таблетка», доступна рыбалка.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.