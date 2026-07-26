«Столько побед — это космос!» Бегун Никитин в 36-й раз стал чемпионом России

В Екатеринбурге с 23 по 26 июля проходит Чемпионат России по лёгкой атлетике. В дистанциях на 5000 и 10000 метров первым стал уроженец Пермского края Владимир Никитин. Золотой дубль сделал спортсмена 36-кратным чемпионом. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
«Подарок моей семье».
Владимир Никитин стал чемпионом России по лёгкой атлетике в 36-й раз. Спортсмен преодолел дистанцию в 10 000 метров за 28:26:65. При этом бегун оторвался от соперников почти на 400 метров.
Особым испытанием на чемпионате для спортсменов стала погода. В эти выходные в Екатеринбурге температура воздуха достигает 30 ℃. А сам чемпионат пришлось приостановить из-за атаки БПЛА. Несмотря на трудности и первое место, Владимир Никитин отметил, что не очень доволен результатами.
«Печально смотреть: 13:40 и 28:30 — выигрываю чемпионат России. Это сильный провал в выносливости. Нет никого», — поделился спортсмен после финиша.
На трибунах бегуна поддерживала его семья: двое детей и супруга — тоже легкоатлетка — Юлия Агасиева. После финиша дочь Варвара принесла папе бутылку воды и поздравила с победой.
«Все мои победы — это подарок моей семье, моему тренеру, а потом уже мне», — поделился Владимир Никитин.
Чемпионат России ПСБ по лёгкой атлетике проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля 2026 года на стадионе «Калининец». В соревнованиях участвуют около 800 легкоатлетов из 70 регионов страны, разыгрываются 46 комплектов наград в 23 дисциплинах.
Не думает о рекордах.
Владимир Никитин родился в небольшом селе Пермского края. Ещё в детстве мальчик начал заниматься бегом. Увлечение быстро переросло в профессию.
Студенческие годы в Перми стали стартом для легкоатлета. Его тренером стал Николай Суворов. Владимир до сих пор вспоминает наставника и благодарит за веру в него.
А потом начались победы: чемпионат России, чемпионат Европы, марафоны. Никитин всегда добегал до тумбы, с годами улучшая свои результаты.
В 2026 году на Казанском марафоне спортсмен побил рекорд России, спустя неделю после триумфа Дмитрия Неделина в Дюссельдорфе. Владимир Никитин пробежал дистанцию за 2 часа 8 минут и 9 секунд, сбросив прошлый рекорд сразу на 45 секунд. До Неделина и Никитина лучший российский показатель держался целых 19 лет.
Но спортсмен признаётся, что не думает о рекордах во время забега. Понимание пришло уже ближе к финишу.
«Я завершил гонку с улыбкой и хорошим настроением. Я порадовал тренера, порадовал команду — я самый счастливый сегодня», — поделился марафонец после установления рекорда.
«Лучший стайер страны».
Владимир Никитин стал одним из самых титулованных легкоатлетов в России. Специалисты отмечают, что успехи спортсмена — это грамотная тактическая работа, которая направлена только на победу.
«Владимир, столько побед на чемпионатах России — это космос. Поздравляем!» — написали в телеграм-канале Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
В социальных сетях Владимира Никитина активно поддерживают не только земляки, но и жители других регионов. Спортсмена называют лучшим стайером страны и ждут от него новых рекордов.
«Володя не перестаёт удивлять. Величайший бегун!», «Никитин — лучший стайер страны, в очередной раз доказал это», «Браво, земляк!», «Приятно видеть такие таланты в России», — пишут пользователи Сети.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в июне на Кейптаунском марафоне россиянин Алексей Силин занял второе место, став самым быстрым русским спортсменом на трассе.