«Столько побед — это космос!» Бегун Никитин в 36-й раз стал чемпионом России

Особым испытанием на чемпионате для спортсменов стала погода. В эти выходные в Екатеринбурге температура воздуха достигает 30 ℃. А сам чемпионат пришлось приостановить из-за атаки БПЛА. Несмотря на трудности и первое место, Владимир Никитин отметил, что не очень доволен результатами.