«На симптомы люди не обращают внимание». Белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни

«Это особая категория пациентов, обычно они поступают в тяжелом состоянии с низкими цифрами давления, с низкими цифрами гемоглобином, то есть это большие кровопотери. Мы часто, минуя приемное отделение, таких пациентов подаем в операционную», — отметил медик и сказал, что обычно врачи «скорой» заранее предупреждают больницу, что везут такого тяжелого пациента без сознания.