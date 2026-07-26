«На симптомы люди не обращают внимание». Белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни

Заболевание, которое проходит часто безболезненно, но может закончится для пациента плохо, если вовремя не вызвать «скорую», в эфире телеканала «Беларусь 1» назвал главный врач 10-й городской клинической больницы Минска Виктор Исачкин. И это кишечные кровотечения.
«Это особая категория пациентов, обычно они поступают в тяжелом состоянии с низкими цифрами давления, с низкими цифрами гемоглобином, то есть это большие кровопотери. Мы часто, минуя приемное отделение, таких пациентов подаем в операционную», — отметил медик и сказал, что обычно врачи «скорой» заранее предупреждают больницу, что везут такого тяжелого пациента без сознания.
По словам Виктора Исачкина, обычно причина кишечных кровотечений — кровоточащая язва желудка или 12-перстной кишки. Медики стараются этих пациентов оперировать эндоскопически. Проводится местный гемостаз, то есть участок вокруг язвы обкалывается сосудосуживающими препаратами. Если это кровотечение из вен расширенных пищевода, то тоже проводится клипирование, как на язву.
«Эта патология характеризуется отсутствием боли. Язва зачастую не болит, а на симптомы, например, на тяжесть в желудке после приема пищи, люди не обращают внимание», — отметил Виктор Исачкин и посоветовал с любыми неприятными симптомами в ЖКТ делать фиброгастроскопию, чтобы определить причину.
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