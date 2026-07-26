Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются на несколько часов

По данным на 12:00 мск, поезд № 179 Санкт-Петербург — Керчь отстает от графика примерно на 6,5 часа, а поезд № 008 Керчь — Санкт-Петербург — на пять часов.
Всего задерживаются восемь поездов «Таврия» отправлением 24 и 25 июля. Перевозчик уточнил, что время опоздания может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления актуальных данных.
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