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Поезда между Петербургом и Крымом задерживаются на несколько часов

Поезда «Таврия», следующие между Крымом и другими регионами России, продолжают идти с задержками. В их числе два состава, связывающие полуостров с Санкт-Петербургом, сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: Коммерсантъ

По данным на 12:00 мск, поезд № 179 Санкт-Петербург — Керчь отстает от графика примерно на 6,5 часа, а поезд № 008 Керчь — Санкт-Петербург — на пять часов.

Всего задерживаются восемь поездов «Таврия» отправлением 24 и 25 июля. Перевозчик уточнил, что время опоздания может измениться. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления актуальных данных.

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