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В санатории на Урале семь детей заболели энтеровирусной инфекцией

В санатории на Урале выявили семь случаев заболевания детей энтеровирусом.

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор проводит расследование в связи с заболеванием семи детей энтеровирусной инфекцией в санатории в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в воскресенье.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией в период с 23 по 24 июля среди отдыхающих в санатории “Обуховский” (филиал “Нижние Серги”) семи случаев заболевания энтеровирусной инфекцией. Все заболевшие — дети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты провели отбор проб для лабораторных исследований, а для предотвращения распространения инфекции детей и вожатых из корпуса, где были зарегистрированы случаи заболевания, вывезли.

За контактными детьми и взрослыми установлено медицинское наблюдение, новых случаев заболевания не выявлено, добавили в управлении.

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