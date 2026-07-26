Цены на товары из Китая вырастут из-за блокады морей

По данным эксперта, фактическое увеличение расходов на логистику может оказаться ниже установленной магазинами наценки. Подорожание затронет не только электронику и автотовары, но также одежду, обувь и товары для дома. Аналитик сравнил ситуацию с потоком инфляции, когда рост цен постепенно охватывает весь рынок, даже если логистика товаров не зависит от ситуации в Красном море.