Цены на товары из Китая вырастут из-за блокады морей

Российские ритейлеры могут повысить цены на китайские товары из-за проблем в морской логистике. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, доставка увеличится на 10 дней, а заказчики столкнутся с ростом стоимости электроники, бытовой техники и автозапчастей еще до фактического удорожания закупок.
Как сообщил аналитик, напряженность в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах вынудила перевозчиков обходить Суэцкий канал вокруг Африки. Это ведет к росту топливных сборов, а стоимость нефти Brent поднималась до 96 долларов за баррель. Продавцы не будут ждать поступления новых партий, а начнут повышать ценники через несколько дней, ссылаясь на контейнерные перевозки.
По данным эксперта, фактическое увеличение расходов на логистику может оказаться ниже установленной магазинами наценки. Подорожание затронет не только электронику и автотовары, но также одежду, обувь и товары для дома. Аналитик сравнил ситуацию с потоком инфляции, когда рост цен постепенно охватывает весь рынок, даже если логистика товаров не зависит от ситуации в Красном море.
В итоге стоит ожидать повышения цен на китайский импорт в ближайшее время. По мнению специалиста, сдерживать необоснованные наценки должна антимонопольная служба, иначе геополитические риски станут универсальным объяснением для любого роста стоимости товаров в торговых сетях региона, — пишетHi-Tech Mail.