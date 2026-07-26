В Калининградской области пройдет этап программы «Мама-предприниматель»

Участницам проекта помогут проработать бизнес-идею, разобраться в маркетинге, продажах, финансовом планировании и подготовить проект к защите перед экспертами. В программу приглашаются жительницы региона, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие детей до 18 лет. Претендовать на поддержку по итогам конкурса могут как девушки без зарегистрированного дела, но с идеей проекта, так и предпринимательницы, чей проект существует не более трех лет.