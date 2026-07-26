В Калининградской области пройдет этап программы «Мама-предприниматель»

Центр «Мой бизнес» в Калининграде открывает прием заявок на участие в региональном этапе федеральной программы «Мама-предприниматель — 2026». Конкурс, организованный по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», будет проходить с 13 по 21 августа, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
Участницам проекта помогут проработать бизнес-идею, разобраться в маркетинге, продажах, финансовом планировании и подготовить проект к защите перед экспертами. В программу приглашаются жительницы региона, находящиеся в декретном отпуске или воспитывающие детей до 18 лет. Претендовать на поддержку по итогам конкурса могут как девушки без зарегистрированного дела, но с идеей проекта, так и предпринимательницы, чей проект существует не более трех лет.
Для участия необходимо в срок до 5 августа подать заявку на сайте мамапредприниматель.рф и пройти отбор на региональный этап. Затем участниц ждет пятидневное очное обучение в региональном центре «Мой бизнес»: они доработают бизнес-планы, разберут ключевые вопросы запуска и развития дела и подготовятся к защите итоговых проектов.
Финал регионального этапа состоится 21 августа. Участницы представят свои бизнес-проекты экспертной комиссии в формате коротких презентаций. Лучший проект получит денежный приз — 150 тыс. рублей на развитие бизнеса. Кроме того, победительницы региональных этапов смогут претендовать на участие в федеральном этапе, в рамках которого экспертное жюри выберет 25 лучших проектов со всей страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.