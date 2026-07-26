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В аварии на Сельме, где на кольце перевернулся мотоцикл, пострадали два человека

Водителя и пассажира увезли в больницы.

Источник: Клопс.ru

В аварии на Сельме, где на кольцевой развязке опрокинулся мотоцикл, пострадали два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 26 июля.

ДТП произошло в 6:38. По предварительным данным, Kayo перевернулся при проезде участка на пересечении улиц Челнокова и Елизаветинской. Водителя 1994 года рождения и его пассажира увезли в больницы, инспекторы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Очевидцы сообщали, что после аварии транспорт остался лежать на дороге возле пешеходного перехода. На месте видели две бригады скорой помощи.