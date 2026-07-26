В аварии на Сельме, где на кольце перевернулся мотоцикл, пострадали два человека

В аварии на Сельме, где на кольцевой развязке опрокинулся мотоцикл, пострадали два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 26 июля.
ДТП произошло в 6:38. По предварительным данным, Kayo перевернулся при проезде участка на пересечении улиц Челнокова и Елизаветинской. Водителя 1994 года рождения и его пассажира увезли в больницы, инспекторы выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Очевидцы сообщали, что после аварии транспорт остался лежать на дороге возле пешеходного перехода. На месте видели две бригады скорой помощи.