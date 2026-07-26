Жители Тюмени решили провести независимую экспертизу воды в реке Туре

В середине июля в Тюмени начал резко расти уровень воды в Туре — в некоторых местах река вышла из берегов, подтопила дворы, набережную, пляж и пляжные туалеты на озере Круглом. Кроме того, из-за недостатка кислорода в воде произошла массовая гибель рыбы. После этого жители некоторых районов Тюмени пожаловались на вонь и низкое качество воды в домах. Однако в местном Роспотребнадзоре заявили, что не выявили никаких отклонений. Теперь тюменцы хотят провести независимую экспертизу и проверить качество воды в реке, которая является основным источником водоснабжения города.