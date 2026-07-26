Донские аграрии получили свыше 100 тыс. тонн топлива на уборочную кампанию

Общий объем топливных ресурсов на уборочную кампанию для аграриев Ростовской области составил 103 тыс. тонн, рассказал в ходе совещания глава региона Юрий Слюсарь. Развитие агропромышленного комплекса России входит в число задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Аграриями региона на уборочную кампанию заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина», — отметил Юрий Слюсарь, комментируя ситуацию с топливом для сельских тружеников.
По словам замглавы региона по АПК Анны Касьяненко, уборочная кампания на Дону набирает обороты. На сегодня обмолочено более 200 тыс. га. Всего предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность — 39,7 центнера с га. Это вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.