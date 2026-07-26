Донские аграрии получили свыше 100 тыс. тонн топлива на уборочную кампанию

По словам замглавы региона по АПК Анны Касьяненко, уборочная кампания на Дону набирает обороты. На сегодня обмолочено более 200 тыс. га. Всего предстоит убрать около 3,3 млн га ранних зерновых и зернобобовых. Средняя урожайность — 39,7 центнера с га. Это вдвое выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.