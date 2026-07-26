На Дону после урагана пропала связь и задержали 89 поездов. Жалобы появились в соцсетях 26 июля.26 июля донской регион столкнулся с серьезными последствиями мощного шторма. Шквальный ветер с ливнем повалил десятки деревьев и затопил улицы, из-за чего автомобили буквально проплывали по дорогам. Из-за непогоды во многих районах возникли перебои с подачей электроэнергии и воды. Для ликвидации последствий в Ростове-на-Дону привлекли более 50 электриков. Стихия также нарушила график движения: были задержаны 89 поездов. Отдельной проблемой стали масштабные сбои в мобильной сети. Жители жалуются, что совершить звонок удается только в центре города и в районе Ворошиловского моста.