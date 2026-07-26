Семь рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту

С небольшим опозданием в городе встретят самолет авиакомпании «Аэрофлот», летящий из Санкт-Петербурга — приземлившись в 18:05, в обратную сторону он отправится в 19:15. С таким же несущественным «отклонением от курса» в Волгоград прибудет и вечерний рейс «Победы» из северной столицы — в Гумраке его встретят в 20:35.