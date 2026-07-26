Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые правила с осени: как изменятся цены на поезда для омичей

Изменения вступят в силу 1 октября 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

С 1 октября для жителей Омска и других регионов России подорожают железнодорожные поездки. Это связано с тем, что в силу вступает распоряжение кабинета министров № 1924-р от 22 июля, которое уже опубликовано на официальном портале правовых актов.

Документ предусматривает два основных изменения. Во-первых, стоимость перевозки грузов по железной дороге, а также плата за пользование инфраструктурой при грузоперевозках вырастет на 8,5%. Важно отметить, что это повышение станет базовой величиной для всех последующих индексаций.

Во-вторых, тарифы на использование железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок (включая багаж и грузобагаж) в регулируемом государством сегменте увеличатся на 9,2%.

Таким образом, омичам стоит ожидать корректировки цен как на билеты в поездах дальнего следования, так и на стоимость доставки товаров, которая осуществляется железнодорожным транспортом.