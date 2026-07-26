Новые правила с осени: как изменятся цены на поезда для омичей

С 1 октября для жителей Омска и других регионов России подорожают железнодорожные поездки. Это связано с тем, что в силу вступает распоряжение кабинета министров № 1924-р от 22 июля, которое уже опубликовано на официальном портале правовых актов.
Документ предусматривает два основных изменения. Во-первых, стоимость перевозки грузов по железной дороге, а также плата за пользование инфраструктурой при грузоперевозках вырастет на 8,5%. Важно отметить, что это повышение станет базовой величиной для всех последующих индексаций.
Во-вторых, тарифы на использование железнодорожной инфраструктуры для пассажирских перевозок (включая багаж и грузобагаж) в регулируемом государством сегменте увеличатся на 9,2%.
Таким образом, омичам стоит ожидать корректировки цен как на билеты в поездах дальнего следования, так и на стоимость доставки товаров, которая осуществляется железнодорожным транспортом.