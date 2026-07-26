Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение

Минэнерго: в Ростовской области части потребителей вернули электроснабжение.

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Части потребителей в Ростовской области уже вернули электроснабжение, отключенное в результате плохой погоды, сообщили в Минэнерго РФ.

В Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ливня, грозы и порывистого ветра. Аварийно-восстановительные работы оперативно начаты энергетиками.

«Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Энергетики будут продолжать работы до полного восстановления электроснабжения. Минэнерго России осуществляет координацию работ по восстановлению электроснабжения в регионе», — сообщили в министерстве.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 170 бригад общей численностью 540 человек, задействованы 190 единиц специальной техники.