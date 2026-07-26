В Красноярском крае парень спас троих детей и едва не погиб

На Лыткинском пруду трое детей семи и восьми лет перевернулись на надувном матрасе и начали тонуть. Тимофей Харитонов сразу бросился им на помощь.
Он поднял ушедшую под воду девочку и направил детей к берегу. Однако они в панике вцепились в спасителя, и молодой человек сам ушёл под воду. Тимофея вытащили на берег с помощью сапборда. Очевидцы провели реанимацию, после чего он пришёл в сознание.
Молодого человека доставили в больницу. Спустя сутки его выписали. Все трое детей остались живы.
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