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В Красноярском крае парень спас троих детей и едва не погиб

22-летнего Тимофея Харитонова после происшествия доставили в реанимацию.

На Лыткинском пруду трое детей семи и восьми лет перевернулись на надувном матрасе и начали тонуть. Тимофей Харитонов сразу бросился им на помощь.

Он поднял ушедшую под воду девочку и направил детей к берегу. Однако они в панике вцепились в спасителя, и молодой человек сам ушёл под воду. Тимофея вытащили на берег с помощью сапборда. Очевидцы провели реанимацию, после чего он пришёл в сознание.

Молодого человека доставили в больницу. Спустя сутки его выписали. Все трое детей остались живы.

Ранее мы рассказывали, что в Красноярском крае из пруда подняли тело мужчины.