В Красноярском крае парень спас троих детей и едва не погиб

Он поднял ушедшую под воду девочку и направил детей к берегу. Однако они в панике вцепились в спасителя, и молодой человек сам ушёл под воду. Тимофея вытащили на берег с помощью сапборда. Очевидцы провели реанимацию, после чего он пришёл в сознание.