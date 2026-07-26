В Минусинске владелец стаффа заплатит 150 тысяч покусанному ребенку

Инцидент произошел в апреле 2026 года в селе Знаменка. Местная жительница вышла из здания участковой больницы вместе с дочерью. Неподалеку ее ждал муж. Девочка побежала к отцу — и в этот момент из кустов выскочила собака без намордника.