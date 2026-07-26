В Энгельсе отремонтируют улицу Лесозаводскую

Участок, где пройдут работы, входит в транзитный маршрут по улицам Лесозаводской, Степной, Советской, проспектам Фридриха Энгельса и Строителей. Лесозаводская — улица с интенсивным движением транспорта, так как является подъездной к автомобильному мосту «Саратов — Энгельс», по которому в сутки проезжает около 50 тысяч единиц транспорта. Кроме того, вдоль дороги расположены школа имени Ю. А. Гагарина и поликлиника.