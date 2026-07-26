В Энгельсе отремонтируют улицу Лесозаводскую

Участок улицы Лесозаводской в городе Энгельсе Саратовской области приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность отрезка составляет 2,4 км, сообщили в министерстве дорожного хозяйства региона.
Участок, где пройдут работы, входит в транзитный маршрут по улицам Лесозаводской, Степной, Советской, проспектам Фридриха Энгельса и Строителей. Лесозаводская — улица с интенсивным движением транспорта, так как является подъездной к автомобильному мосту «Саратов — Энгельс», по которому в сутки проезжает около 50 тысяч единиц транспорта. Кроме того, вдоль дороги расположены школа имени Ю. А. Гагарина и поликлиника.
В рамках работ планируется демонтировать изношенное покрытие и уложить новый слой асфальтобетона. Ремонт будет проводиться в ночное время, чтобы днем не создавать неудобств жителям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.