В Ростове-на-Дону после шторма ввели режим ЧС

К ликвидации последствий привлекли 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, а также 25 единиц спецтехники.