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В Ростове-на-Дону после шторма ввели режим ЧС

На территории Ростова-на-Дону после шторма ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании КЧС.

На территории Ростова-на-Дону после шторма ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании КЧС.

К настоящему времени зафиксировали падение более тысячи деревьев, заявки продолжают поступать. На данный момент устранены последствия 132 случаев, остальные находятся в работе.

К ликвидации последствий привлекли 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, шесть расчетов спасателей городской поисково-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, а также 25 единиц спецтехники.