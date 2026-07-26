Минэнерго: В Ростовской области начали восстанавливать электроснабжение

Напомним, что дождевой ураган обрушился на регион вечером 25 июля. Это привело к перебоям в системах жизнеобеспечения как минимум в 15 городах и районах, включая Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Азов, Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.