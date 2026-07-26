Минэнерго: В Ростовской области начали восстанавливать электроснабжение

В Ростовской области энергетики приступили к ликвидации последствий непогоды, вызвавшей перебои с электроснабжением. Об этом сообщили в Минэнерго.
«Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного ливня, грозы и порывистого ветра — в Ростовской области произошло нарушение электроснабжения части потребителей. Аварийно-восстановительные работы оперативно начаты энергетиками», — говорится в Telegram-канале министерства.
К восстановительным работам привлечены 170 бригад общей численностью 540 человек. Также задействовано 190 единиц специальной техники.
Подача электроэнергии части потребителей уже возобновлена. Восстановительные работы продолжатся до полного устранения последствий непогоды.
Напомним, что дождевой ураган обрушился на регион вечером 25 июля. Это привело к перебоям в системах жизнеобеспечения как минимум в 15 городах и районах, включая Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог, Азов, Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.