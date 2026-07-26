Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили четыре области Беларуси о крупной опасности в понедельник

Белгидромет предупредил четыре области об оранжевом уровне опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет выпустил предупреждение, сказал об оранжевом уровне опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра днем 27 июня в понедельник. В Беларуси будет жарко, по юго-востоку максимальная температура воздуха достигнет +31 градуса. В Минске днем до +30 градусов, ожидается гроза.

МЧС сообщил, что оранжевый уровень опасности распространяется на четыре области — Минскую, Брестскую, Гродненскую и Гомельскую.

Сайт Белгидромета pogoda.by связал грозы и ливни 27 июля с фронтальными разделами, смещающимися на территорию Беларуси с Западной Европы. Влияние прохладных и неустойчивых воздушных масс сохранится также 28 и 29 июля.

Кстати, белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, будет ли изнуряющая жара на неделе с 27 июля по 2 августа: «И периодические грозы».

Мы писали, что белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни: «На симптомы люди не обращают внимание».

А еще МИД сообщил о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Грузии белорусах: «В том числе и дети».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше