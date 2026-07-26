Синоптики предупредили четыре области Беларуси о крупной опасности в понедельник

Белгидромет выпустил предупреждение, сказал об оранжевом уровне опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра днем 27 июня в понедельник. В Беларуси будет жарко, по юго-востоку максимальная температура воздуха достигнет +31 градуса. В Минске днем до +30 градусов, ожидается гроза.
МЧС сообщил, что оранжевый уровень опасности распространяется на четыре области — Минскую, Брестскую, Гродненскую и Гомельскую.
Сайт Белгидромета pogoda.by связал грозы и ливни 27 июля с фронтальными разделами, смещающимися на территорию Беларуси с Западной Европы. Влияние прохладных и неустойчивых воздушных масс сохранится также 28 и 29 июля.
Кстати, белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал, будет ли изнуряющая жара на неделе с 27 июля по 2 августа: «И периодические грозы».
Мы писали, что белорусский врач назвал тяжелое, но безболезненное заболевание — угрозу жизни: «На симптомы люди не обращают внимание».
А еще МИД сообщил о состоянии пострадавших в смертельной аварии в Грузии белорусах: «В том числе и дети».