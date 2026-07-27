Взломщики старости: кто такие биохакеры и как они обманывают время

Но самый знаменитый биохакер — ИТ-миллионер Брайан Джонсон из США, вся жизнь которого посвящена борьбе с возрастом. Целая команда врачей следит за каждым его чихом. В пять утра он — ежедневно! — сдает анализы и принимает десятки таблеток и порошков. Меню — строго вегетарианское, энергетическая ценность определена раз и навсегда — 1977 килокалорий в день. Три часовые тренировки в неделю, состоящие из 23 упражнений. Полный отказ от пребывания на солнце для защиты кожи. Вечером — специальные очки, блокирующие синий цвет. С завидной регулярностью — гастро- и колоноскопия, МРТ и другие, не всегда приятные исследования.