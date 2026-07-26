Давление воды снизилось в Евпатории из-за отключения электричества

В Евпатории снизилось давление воды из-за отключения электроэнергии на водозаборах 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Вода Крыма».
«Снижение давления по муниципальному образованию г. Евпатория произошло из-за отключения электроэнергии на водозаборах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения на объектах системы водоснабжения отсутствуют. Полное восстановление подачи воды начнется сразу после восстановления электроснабжения.
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