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Давление воды снизилось в Евпатории из-за отключения электричества

В Евпатории обесточены водозаборы.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории снизилось давление воды из-за отключения электроэнергии на водозаборах 26 июля. Об этом сообщила пресс-служба компании «Вода Крыма».

«Снижение давления по муниципальному образованию г. Евпатория произошло из-за отключения электроэнергии на водозаборах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения на объектах системы водоснабжения отсутствуют. Полное восстановление подачи воды начнется сразу после восстановления электроснабжения.

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