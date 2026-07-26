Как бывшая звезда «Дома-2» богатеет на срачах в соцсетях

Надо будет проверить, как пойдут дела у Алены лет через 20. Уверена, что с фигурой у нее все будет так же отлично, но в силу возраста в качестве основного контента это уже не прокатит: все-таки силу молодости еще никто не отменял, если ты не Мадонна, конечно. Но тут надо как минимум еще что-то уметь — быть автором мировых хитов, например, или обладательницей премии «Оскар». Ни того, ни другого у Алены пока не наблюдается, но кто знает. Никогда не поздно переизобрести себя — может быть, и у Водонаевой это получится.