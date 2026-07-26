В поселке Новогуровском Тульской области отремонтировали поликлинику

Поликлиника в поселке Новогуровском Тульской области открылась после капитального ремонта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». После обновления учреждение стало современным, комфортным и максимально удобным для пациентов, сообщили в региональном минздраве.
В рамках работ в поликлинике привели в порядок кабинеты врачей, прививочные, процедурные и физиотерапевтические блоки. Появилась удобная регистратура и комфортные зоны ожидания. Установлена современная система видеонаблюдения для безопасности пациентов и персонала.
Отметим, что медицинскую помощь в обновленной поликлинике получают около 4,2 тыс. жителей поселка Новогуровского и близлежащих населенных пунктов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.