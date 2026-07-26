Эксперт рассказал, сколько помидоров и огурцов можно съедать ежедневно

Оптимальная дневная порция помидоров и огурцов для человека составляет около 500 граммов. Об этом, ссылаясь на врача-диетолога, эндокринолога Антона Полякова, пишет «АиФ — Москва» в воскресенье, 26 июля.
Полкилограмма — это примерно два средних помидора и пара небольших огурцов. По словам врача, такой порции достаточно, чтобы получить клетчатку и витамины без лишней нагрузки на организм. «Остальную дневную норму лучше добирать за счёт других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее», — добавил Поляков.
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