Эксперт рассказал, сколько помидоров и огурцов можно съедать ежедневно

Полкилограмма — это примерно два средних помидора и пара небольших огурцов. По словам врача, такой порции достаточно, чтобы получить клетчатку и витамины без лишней нагрузки на организм. «Остальную дневную норму лучше добирать за счёт других сезонных овощей: зелени, кабачков, болгарского перца, капусты. Так рацион будет разнообразнее и безопаснее», — добавил Поляков.