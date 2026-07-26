Мегажаре конец: в Волгоград идет мощный перепад температур

Синоптики обнадеживают: сегодня, в воскрсенье, действительно один из самых жарких дней текущего лета. Но уже в ночь на понедельник, 27 июля, над регионом начнет распространяться антициклон, который принесет с собой охлаждение и долгожданное понижение температуры.