Мегажаре конец: в Волгоград идет мощный перепад температур

Аномальная жара, которая установилась в Волгоградской области в воскресенье, 26 июля, пойдет на спад к началу новой рабочей недели.
Сегодня столбики темометров в регионе зашкаливают: в областной столице воздух прогрелся до рекордных плюс 40, а в южных районах Волгоградской области жара раскалилась до плюс 46 градусов в тени. Жители территорий области публикуют в соцсетях и пабликах фотографии домашних термометров, ужасаясь температурным показателям и спрашивая, когда же придет конец мегажаре.
Синоптики обнадеживают: сегодня, в воскрсенье, действительно один из самых жарких дней текущего лета. Но уже в ночь на понедельник, 27 июля, над регионом начнет распространяться антициклон, который принесет с собой охлаждение и долгожданное понижение температуры.
Новая рабочая неделя начнется с конфортных плюс 28 градусов. Жара вернется во вторник, который будет последним вторником уходящего июля, и принесет с собой плюс 32 градуса. В последующие дни до конца недели ожидается от плюс 27 до плюс 30. Не исключены осадки в виде дождей.
Ранее сообщалось о раннем цветении воды в Волгоградском водохранилище.