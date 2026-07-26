Четверо пострадали в ДТП в Прикамье

По информации МКУ, произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Мазда» и «ВАЗ». В результате ДТП пострадали водитель отечественного авто и две его пассажирки, а также водитель «Мазда». Все переданы бригадам скорой помощи. На месте происшествия специалисты провели стабилизацию авто.